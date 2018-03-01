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Из-за свертка эвакуировали людей из здания телевидения в Рудном

1 Марта 2018 18:43 468
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Из-за свертка эвакуировали людей из здания телевидения в Рудном

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ- Из-за найденного в здании Рудненского телевидения свёртка эвакуировали людей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

ЧП случилось сегодня в 14.30 часов.

«В полицию поступило сообщение, что в здании ТВС города Рудный, на 4 этаже обнаружен сверток, обмотанный скотчем. На место происшествия выехали сотрудники полиции и все заинтересованные службы. Была проведена эвакуация людей, находящихся в здании, оцеплена территория»,- прокомментировали в ведомстве.

Полицейскими в ходе оперативных мероприятий задержан 28-летний подозреваемый.

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

 

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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