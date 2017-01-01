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Из-за снегопада в аэропортах Москвы задержано и отменено более 50 рейсов

Из-за снегопада в аэропортах Москвы задержано и отменено более 50 рейсов
13 Января 2017 04:27 186

МОСКВА. КАЗИНФОРМ. - В аэропортах российской столицы задержано и отменено более 50 авиарейсов. Об этом сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве со ссылкой на портал «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 00:30 часов по времени Москвы в аэропорту Внуково отменен 1 рейс, в Домодедово задержано 5 авиарейсов, отменены - 9. В Шереметьево отменено 18 рейсов, задержано - 19.

Ранее данные портала содержали информацию о задержках и отмене более 60 авиарейсов.

Причинами задержек и отмены авиарейсов явились снегопад и метелица, которые, согласно данным метеослужб, продлятся до конца недели.

Фото: © РИА Новости. Кирилл Каллиников

 

Ключевые слова: Россия,
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