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Из-за схода вагонов в Акмолинской области приостановлено движение поездов

Из-за схода вагонов в Акмолинской области приостановлено движение поездов
27 Декабря 2016 20:09 199

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 17 часов  15 минут на станции Бабатай Карагандинского отделения дороги допущен сход электровоза и 12 вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Приостановлено движение поездов. Жертв и пострадавших нет.   

В ликвидации последствий задействованы  восстановительные поезда станций Астана и Караганда-Сортировочная.

Движение поездов  на участке планируется восстановить в  23 час.  00 мин.

Для выяснения обстоятельств происшествия АО «НК «Қазақстан темір жолы» создана специальная комиссия.

 

 

Ключевые слова: Происшествия, Акмолинская область,
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