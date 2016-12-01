Из-за схода вагонов в Акмолинской области приостановлено движение поездов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 17 часов 15 минут на станции Бабатай Карагандинского отделения дороги допущен сход электровоза и 12 вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Приостановлено движение поездов. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации последствий задействованы восстановительные поезда станций Астана и Караганда-Сортировочная.

Движение поездов на участке планируется восстановить в 23 час. 00 мин.

Для выяснения обстоятельств происшествия АО «НК «Қазақстан темір жолы» создана специальная комиссия.