Из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки в Костанае
7 Марта 2018 11:05 627
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне «Наурыз» в Костанае загорелся балкон одной из квартир дома, что стало причиной эвакуации 35 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области.
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Происшествие случилось вечером 6 марта.
«Горела балконная дверь в комнату, потолочное перекрытие и домашние вещи. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Спасена 55-летняя хозяйка квартиры. Эвакуированы 35 человек, из них двое детей»,- прокомментировали в ведовстве.
На место пожара выезжал личный состав из семи человек пожарной части №3 на двух автоцистернах и одна автолестница.
Иллюстративное фото
Ключевые слова: Происшествия, Костанайская область,
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