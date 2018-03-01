Из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне «Наурыз» в Костанае загорелся балкон одной из квартир дома, что стало причиной эвакуации 35 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области.

Происшествие случилось вечером 6 марта.

«Горела балконная дверь в комнату, потолочное перекрытие и домашние вещи. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Спасена 55-летняя хозяйка квартиры. Эвакуированы 35 человек, из них двое детей»,- прокомментировали в ведовстве.

На место пожара выезжал личный состав из семи человек пожарной части №3 на двух автоцистернах и одна автолестница.



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