Из-за потепления возможны новые подтопления в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни в Алматинской области ожидается повышение температуры воздуха, что может вызвать новую волну подтоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом по ЧС Алматинской области произведена рассылка штормового предупреждения о повышении ночных температур до 1-6 градусов выше нуля, дневных до 5-15градусов, выпадении осадков в виде дождя и снега, местами сильных, в период с 27 февраля по 1 марта текущего года, что приведет к интенсивному таянию снега, ослаблению ледовых явлений, формированию склонного стока на горных реках и подтоплений талыми водами пойменных участков рек», - говорится в сообщении ДЧС области.



На 28 февраля обстановка по фактам подтопления дворовых территорий по Алматинской области остается напряженной.

В Талгарском районе, в результате осадков остаются подтопленными 62 двора в населённых пунктах. В Карасайском районе остаются подтопленными 82 двора.

Такая же ситуация наблюдается в Енбекшиказахском районе, в селе Байтерек, остаются подтопленными 15 дворовых территорий.

«Сложной остается ситуация в селе Узынагаш Жамбылского района. По состоянию на утро 28 февраля, остаются подтопленными 120 дворовых территорий. Объявлен режим ЧС местного масштаба. На месте продолжают работать местные исполнительные органы, департамент по чрезвычайным ситуациям, ГУ «СП и АСР» Алматинской области, военная часть 28237 Национальной гвардии РК, ими также проводятся работы по отводу воды - укладка мешкотары и расчистка арычной системы», - уточнили в ДЧС.







В селе Кайназар Жамбылского района также произошло подтопление 50 дворовых участков талыми водами. На 28 февраля обстановка урегулирована, работы по отводу остатков талых вод и обвалование мешкотарами производятся на 3 оставшихся дворовых участках.

«В настоящее время во всех районах формированиями местных исполнительных органов и силами ДЧС Алматинской области производится расчистка арычных систем, каналов, отсыпка насыпей по отводу воды и откачка воды из подтопленных дворов», - добавили в ведомстве.





Фото: Комитет ЧС