Из-за паводка в трех областях ограничено движение транспорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На различных участках дорог республиканского значения Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей сохраняются ограничения движения для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией, информирует пресс-служба РГП «Казахавтодор».

В Восточно-Казахстанской области в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» 8-166 км (размыв на 27 км). Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Карауыл».

В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией произошел размыв на 166 км автодороги, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Акчатау-Агадырь» 90-167 км (размыв дорожного полотна 166 км+750 м). Объезд осуществляется по маршруту «Караганда-Аксу-Аюлы-Агадырь».

Кроме того, идет перелив на автодороге «Караганда-Аягуз-Бугаз» 141 км (ширина-350 м, глубина - 10-15 см)

Размывы на автодорогах:

1. «Жайрем-Каражал-Атасу» 120 км (размыв обочины в трех местах, длина - 220 м, ширина-1-2 м);

2. «Жайрем-Каражал-Атасу» 151 км+500 м (размыв обочины, длина-132 м, ширина - 1-2 м).

В ЮКО в связи с паводковой ситуацией действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» 2217-2235 км (мост на 2229 км). Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через реку Арысь. Объезд данного участка осуществляется через село Тамерлановка.

На указанных участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки, сигнальные столбики. Организовано круглосуточное дежурство.