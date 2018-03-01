Из-за отказов от вакцинации в Кызылорде растет заболеваемость детей вирусным гепатитом А

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Вследствие отказов родителей от вакцинации в Кызылорде растет число детей, не привитых от различных болезней, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление общественного здравоохранения.

На сегодняшний день в городе не привито 82 ребенка.

Эпидемиологическая ситуация по вирусному гепатиту А в Кызылорде оценивается как нестабильная, потому что растет число заболевших школьников. В текущем году зарегистрировано 9 случаев заболевания. За весь прошлый год заболело всего 4 школьника. В связи с этим в школах города ведется проверка, в отношении школ, не отвечающих требованиям, составлены протоколы.

«Установлено, что заболевшие вирусным гепатитом А школьники не были вакцинированы. С целью предотвращения заболеваний в указанных школах по эпидемиологическим показаниям был привит 751 школьник из 961 в возрасте до 14 лет. Совместно с руководством школ проведена разъяснительная работа среди родителей об эффективности вакцинации», - сказала исполняющая обязанности руководителя городского управления общественного здравоохранения Гульмира Сыздыкова.



Автор: Адилет Кантарбаев