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Из-за нескольких вооруженных людей эвакуирован вокзал французского Ним

Из-за нескольких вооруженных людей эвакуирован вокзал французского Ним
20 Августа 2017 02:52 143

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция французского города Ним эвакуировала вокзал из-за присутствия нескольких вооруженных людей. Об этом сообщает издание Midi Libre. По его данным, один человек задержан, двоих ищут.

Предварительная информация о стрельбе не подтвердилась. Об этом сообщается на странице управления вокзала в Twitter.

Эвакуация произошла в 21:15 по местному времени. Сейчас станция полностью закрыта для посетителей, полицейские проводят обыски. Власти рекомендуют всем избегать окрестностей вокзала «до новых распоряжений».

 

Ключевые слова: Франция, Происшествия,
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