Из-за непогоды закрыты дороги в 8 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В восьми регионах республики из-за ухудшения погодных условий закрыто автодвижение на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казахавтодор».

Актюбинская область

6.03 с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, видимость нулевая) закрыто движение для всех видов автотранспорта на а/д «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» (0-257 км, г.Кандыагаш-г.Шалкар).

6.03 с 22:50 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, ограниченная видимость) ограничено движение на участке а/д «Актобе-Орск» (16-135 км, г.Актобе-граница РФ) для грузового автотранспорта.



Карагандинская область



6.03 с 19:30 в связи с ухудшением погодных условий (ограничение видимости) закрыто движение на участке а/д «Жезказган-Петропавловск» (65-252 км, п.Жезды-граница Костанайской области) для всех видов автотранспорта.



6.03 с 23:00 в связи с закрытием автодорог в Акмолинской области закрыто движение на участке а/д «Алматы-Екатеринбург» (1071-1142 км, г.Темиртау-граница Акмолинской области) для всех видов автотранспорта.



Северо-Казахстанская область



6.03 с 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (дождь, сильный гололед, ветер 15-20 м/с) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.



Костанайская область



6.03 с 20:00 в связи с закрытием автодорог в Акмолинской области и СКО закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках а/д: «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (108-232 км, п.Аулиеколь-Челгаши-граница Акмолинской области), «Жезказган-Петропавловск» (377-340 км, граница Акмолинской области-г.Аркалык-граница Карагандинской области), «Мамлютка-Костанай» (180-243 км, п.Узунколь-граница СКО), «Екатеринбург-Алматы» (678-729 км, п.Сарыколь-граница СКО).



Астана



6.03 с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.



Акмолинская область



6.03 с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий (снег, сильный гололед, ветер 15-25 м/с, ограничение видимости) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.



Павлодарская область



6.03 с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

Восточно-Казахстанская область



6.03 с 21:20 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение на участке а/д «Омск-Майкапшагай» (587-733 км, граница Павлодарской области- г.Семей) для всех видов автотранспорта.

6.03 с 23:55 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение на участках а/д «Усть-Каменогорск-Семей» (48-198 км, с.Таврия-г.Семей), «Омск-Майкапчагай» (756-906 км, г.Семей-с.Калбатау), «Семей-граница РФ» (3-113 км, г.Семей-граница РФ) для всех видов автотранспорта.