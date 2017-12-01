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Из-за непогоды в Украине без света осталось почти 150 населенных пунктов
19 Декабря 2017 12:09 746
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь, порывы ветра) по состоянию на утро вторника остаются без электричества 147 населенных пунктов в 6 областях, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
«В течение 18-19 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская - 79 населенных пунктов, Черкасская - 36, Житомирская - 20, Черниговская - 8, Сумская - 3 и Луганская - 1 населенный пункт», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Украина,
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