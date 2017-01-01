Из-за морозов отменили занятия учащихся школ и колледжей в Восточном Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По информации управления образования ВКО, отменены занятия школьников и студентов колледжей из-за сильных морозов 19 января, сообщает МИА «Казинформ».
Так, в Усть-Каменогорске - сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Зыряновский район: сильный мороз -35, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.
Катон-Карагайский район: сильный мороз -32, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.
Кокпектинский район: сильный мороз -35, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.
Шемонаихинский район: сильный мороз -27, ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.
Курчумский район: сильный мороз -32, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.
Семей: сильный мороз -24 ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Тарбагатайский район: сильный мороз -27 ветер 4 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Бескарагайский район: сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Уланский район: сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
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