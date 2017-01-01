Из-за морозов отменили занятия учащихся школ и колледжей в Восточном Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По информации управления образования ВКО, отменены занятия школьников и студентов колледжей из-за сильных морозов 19 января, сообщает МИА «Казинформ».

Так, в Усть-Каменогорске - сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Зыряновский район: сильный мороз -35, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.

Катон-Карагайский район: сильный мороз -32, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Кокпектинский район: сильный мороз -35, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.

Шемонаихинский район: сильный мороз -27, ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Курчумский район: сильный мороз -32, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Семей: сильный мороз -24 ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Тарбагатайский район: сильный мороз -27 ветер 4 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Бескарагайский район: сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Уланский район: сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.