Из-за метели закрыто автодвижение в трех областях республики
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за метели закрыто автодвижение в трех областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В связи с ухудшением погодных условий(ветер, метель, ограничение видимости, гололёд) выезд на автодорогу «Астана-Караганда» закрыт для всех видов транспортных средств.
В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий(буран, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д «Кызылорда-Павлодар» (1135- 1205 км, от поселка Шидерты до границы Карагандинской области) для всех видов транспорта.
В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.
С 6 марта в связи с ухудшением погодных условий(ограничение видимости) закрыто движение на участке автодороги «Жезказган-Петропавловск» (65-252 км, поселок Жезды-граница Костанайской области) для всех видов автотранспорта.
Кроме того, закрыто движение на участке автодороги «Алматы - Екатеринбург» (641-1007 км, город Караганда - город Балхаш) для всех видов автотранспорта.
В связи с ухудшением погодных условий(гололед) закрыто движение на участке автодороги «Кызылорда - Павлодар» (906-752 км, поселок Топар - поселок Атасу) для всех видов автотранспорта.
Закрыто движение на участке автодороги «Алматы-Екатеринбург» (1071-1142 км, город Темиртау-граница Акмолинской области) для всех видов автотранспорта.
В Акмолинская области в связи с ухудшением погодных условий(снег, гололед, метель, ограничение видимости) закрыто движения для всех видов транспорта на автодороги «Екатеринбург-Алматы» (1275-1353 км от города Астаны до границы Карагандинской области).
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