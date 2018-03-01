Из-за гололеда закрыты несколько автотрасс Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане из-за гололеда закрыли ряд автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на данные ТОО «Казахавтодор».
По информации ведомства, с 8.00 часов вторника в Акмолинской области закрыты дороги Костанай-Аулиеколь-Сурган на участке 232-260 км (граница Костанайской области - село Сурган), Жаксы-Есиль-Бузулук на участке 0-82 км, Екатеринбург-Алматы на участке «граница Северо-Казахстанской области - станция Жалтыр» и Жезказган-Петропавловск на участке 377-552 км (граница Костанайской области - поселок Сурган).
Причины закрытия участков автомобильных дорог - дождь, гололед, ветер. Трассы закрыты для всех видов автотранспорта.
Также ограничено движение для грузовых машин на автодороге Карабутак-Костанай.
фото: akzent.zp.ua
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