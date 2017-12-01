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Из-за гололеда закрыты автодороги в трех областях Казахстана

25 Декабря 2017 07:11 503
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Из-за гололеда закрыты автодороги в трех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыты автодороги в трех областях республики. Об этом сообщает Комитет по ЧС МВД РК.

Так, в Карагандинской области с 21.30 часов 24 декабря закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

В Павлодарской области с  23.55 закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

В Акмолинской области с  23.00 закрыто движение на автодороге «Екатеринбург-Алматы» (1330-1353 км от поселка Аршалы до границы  Карагандинской области) для всех видов автотранспорта.

 

 

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Ключевые слова: Павлодарская область, Транспорт, Погода, Акмолинская область, Карагандинская область,
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