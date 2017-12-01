Из-за гололеда закрыты автодороги в трех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыты автодороги в трех областях республики. Об этом сообщает Комитет по ЧС МВД РК.

Так, в Карагандинской области с 21.30 часов 24 декабря закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

В Павлодарской области с 23.55 закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

В Акмолинской области с 23.00 закрыто движение на автодороге «Екатеринбург-Алматы» (1330-1353 км от поселка Аршалы до границы Карагандинской области) для всех видов автотранспорта.