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Из-за гололеда получили травмы более 20 астанчан

20 Марта 2018 17:19 490
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Из-за гололеда получили травмы более 20 астанчан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 20 марта, в травмпункт «НИИ травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения РК обратились 40 жителей Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из них в результате уличного травматизма пострадали 23 человека. Причина - гололедица. Им была оказана медицинская помощь, они отпущены на амбулаторное лечение, то есть госпитализация не потребовалась», - сообщили в пресс-службе института.

По данным пресс-службы, в основном это были ушибы и растяжения связок.

По прогнозам синоптиков, на праздники в Казахстане ожидается теплая, но дождливая погода.

 

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Ключевые слова: Погода, Астана, Происшествия,
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Автор:

Анеля Касымова

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