Из-за гололеда отменены занятия для всех школьников Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В среду, 7 марта, в связи с погодными условиями в школах Кокшетау отменены занятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается на странице в Instagram отдела образования города, из-за гололеда отменены занятия для учащихся 0-11 классов.



Автор:Аслан Оспанов