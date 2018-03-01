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Из-за гололеда отменены занятия для всех школьников Кокшетау

7 Марта 2018 07:40 420
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Из-за гололеда отменены занятия для всех школьников Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В среду, 7 марта, в связи с погодными условиями в школах Кокшетау отменены занятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщается на странице в Instagram отдела образования города, из-за гололеда отменены занятия для учащихся 0-11 классов.

Автор:Аслан Оспанов

 

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Ключевые слова: Погода, Акмолинская область, Образование,
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Перевод:

Назым Шаханова

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