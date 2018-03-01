Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 1 °С
Алматы: 18 °С
USD 322.72 EUR 397.56
RUB 5.61 CNY 51.04
Скачать

Из-за гибели близнецов жительница Темиртау судилась с врачами

19 Марта 2018 12:43 570
Поделиться:
Из-за гибели близнецов жительница Темиртау судилась с врачами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Некачественное оказание медуслуг стало причиной рождения мертвых близнецов у жительницы Темиртау. Об этом сообщается на сайте суда Карагандинской области.

Новости по теме

Алматинка присвоила более 5 млн тенге якобы на лицензию Бинго-лото
Экс-главе управления сельского хозяйства Павлодарской области вынесли приговор В Актобе осужден командир взвода, виновный в смерти матери двоих детей

«В районном суде №2 Казыбекбийского района города Караганды рассмотрено гражданское дело по иску Ж. к КГП «Областной перинатальный центр», КГП «Поликлиника № 2 города Темиртау», КГП «Родильный дом города Темиртау», ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» о возмещении морального вреда.

Судом установлено, что истец при сроке 6 недель была взята на учет по беременности в КГП «Поликлиника №2 города Темиртау». Беременность проходила без осложнений, дата плановых родов назначена на 15 ноября 2017 года», - отмечается в сообщении.

Так, 12 ноября женщина почувствовала  ухудшение самочувствия, обратилась в приемной покой родильного дома города Темиртау с просьбой об экстренной госпитализации, однако получила отказ. 15 ноября  она поступила в КГП «ОПЦ» Караганды, а  17 ноября  родила двух мертвых доношенных младенцев. По проверке РГУ «Департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ СР РК по Карагандинской области» установлено некачественное оказание медицинских услуг ответчиками.

«C учетом установленных обстоятельств и руководствуясь критериями разумности и справедливости, исковые требования истца удовлетворены частично и определен размер компенсации морального вреда в сумме 200 000 тенге. Решение в законную силу не вступило», - отметили в  суде.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Суды, Карагандинская область,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тулекбаева Айгуль
Тулекбаева Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив