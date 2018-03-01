Из-за гибели близнецов жительница Темиртау судилась с врачами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Некачественное оказание медуслуг стало причиной рождения мертвых близнецов у жительницы Темиртау. Об этом сообщается на сайте суда Карагандинской области.

«В районном суде №2 Казыбекбийского района города Караганды рассмотрено гражданское дело по иску Ж. к КГП «Областной перинатальный центр», КГП «Поликлиника № 2 города Темиртау», КГП «Родильный дом города Темиртау», ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» о возмещении морального вреда.

Судом установлено, что истец при сроке 6 недель была взята на учет по беременности в КГП «Поликлиника №2 города Темиртау». Беременность проходила без осложнений, дата плановых родов назначена на 15 ноября 2017 года», - отмечается в сообщении.

Так, 12 ноября женщина почувствовала ухудшение самочувствия, обратилась в приемной покой родильного дома города Темиртау с просьбой об экстренной госпитализации, однако получила отказ. 15 ноября она поступила в КГП «ОПЦ» Караганды, а 17 ноября родила двух мертвых доношенных младенцев. По проверке РГУ «Департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ СР РК по Карагандинской области» установлено некачественное оказание медицинских услуг ответчиками.

«C учетом установленных обстоятельств и руководствуясь критериями разумности и справедливости, исковые требования истца удовлетворены частично и определен размер компенсации морального вреда в сумме 200 000 тенге. Решение в законную силу не вступило», - отметили в суде.