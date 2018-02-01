Из-за гибели 2-летнего мальчика проверят стоматологическую клинику в Караганде
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент Карагандинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК совместно с УВД и прокуратурой Карагандинской области проведут внеплановую проверку в отношении стоматологической клиники Tiny Dent для выяснения обстоятельства гибели двухлетнего ребёнка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.
Сформирован состав комиссии с привлечением республиканских независимых экспертов в области клинической фармакологии, анестезиологии-реаниматологии, патоморфологии, судебно-медицинской экспертизы и детской стоматологии.
Проверка будет проведена в установленные законодательством сроки.
После завершения расследования будет предоставлена дополнительная информация.
Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок скончался в одной из стоматологических клиник в Караганде.
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