Из-за гибели 2-летнего мальчика проверят стоматологическую клинику в Караганде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент Карагандинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК совместно с УВД и прокуратурой Карагандинской области проведут внеплановую проверку в отношении стоматологической клиники Tiny Dent для выяснения обстоятельства гибели двухлетнего ребёнка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Сформирован состав комиссии с привлечением республиканских независимых экспертов в области клинической фармакологии, анестезиологии-реаниматологии, патоморфологии, судебно-медицинской экспертизы и детской стоматологии.

Проверка будет проведена в установленные законодательством сроки.

После завершения расследования будет предоставлена дополнительная информация.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок скончался в одной из стоматологических клиник в Караганде.