Из-за долгов остановят движение трамваев в Усть-Каменогорске
26 Февраля 2018 10:18 895
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня из-за долгов перед трейдером «Шыгысэнерготрейд» с 10:00 до 17:00 будет полностью прекращено движение трамваев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Долг Трамвайного парка перед энергетиками - более 70 млн тенге. Из-за того, что он погашается очень медленными темпами, Шыгысэнерготрейд принял решение ограничивать подачу электроэнергии на линии.
Сегодня - первый день ограничений. С 10:00 трамваи в Усть-Каменогорске встанут до 17:00.
«Городской акимат предусмотрел эту ситуацию и запускает дублирующие автобусные маршруты. №15 будет следовать по маршруту трамвая №3, №27 - по маршруту трамваев №1 и №2», - сообщили в пресс-службе акима города.
Фото: oskemen-tramway.narod.ru
Ключевые слова: Транспорт, Восточно-Казахстанская область,
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