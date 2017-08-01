Из-за частично обрушившегося паркинга машины повисли в воздухе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Частичное обрушение паркинга зафиксировали очевидцы в британском Ноттингеме, пишет БЕЛТА.

Края надземного паркинга в некоторых местах обвалились, из-за чего отдельные автомобили буквально повисли в воздухе. Дорога в месте происшествия была перекрыта.

На месте работали инженеры и спасатели. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Пока неизвестно, как скоро автостоянка откроется снова. Людям только разрешили забрать свои транспортные средства.

Оказавшиеся над обрывом машины эвакуируют при помощи спецтехники.

Сообщается также, что автостоянка принадлежит частным владельцам, поэтому ремонт будет осуществлен не за счет бюджетных средств.