Изъян в упаковке пельменей помог жамбылскому бизнесмену добиться успеха

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2020» помогает становлению отечественного бизнеса, считает жамбылский предприниматель Вячеслав Кан, передает корреспондент «Казинформа».





Всего 12 лет он начинал с небольшого цеха, где работницы вручную лепили пельмени, а из технических приспособлений была только электрическая мясорубка. Сегодня ИП «Кан», выпускающее пельмени популярной марки «Метелица», а также вареники, котлеты, наггетсы, известно в Казахстане. Продукция таразской фирмы отправляется по Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областям и город Астану, а также выставляется на конкурс «Лучший товар Казахстана».

«Когда мы начинали в 2004 году, - рассказывает Вячеслав Кан, - в цехе сидели лепщицы, была только электрическая мясорубка, полностью ручной труд. Поскольку по образованию я маркетолог, то в первую очередь изучил местный рынок, и пришел к выводу, что разных производителей много, товар у всех идентичный, а слабым местом является упаковка. Покупать пельмени в хорошей упаковке - автоматически у людей появляется доверие к производителю, и на этом мы решили сделать акцент. Воспользовавшись услугами алматинского дизайнера, разработали упаковку, придумали наш бренд. Тогда и появилось название - «Метелица». Мы быстро вышли на рынок и заняли хорошую позицию».









Спустя 5 лет после изучения опыта подобного производства в Австрии, Германии, Голландии, России, в ИП «Кан» появилась приобретенная в лизинг итальянская автоматизированная линия, расширился ассортимент. Фирма обосновалась в новом здании и запустила новый цех по выпуску замороженных полуфабрикатов десяти видов, а также по выпечке бородинского, отрубного и других сортов хлеба. Появилось 15 постоянных рабочих мест.



«Кредит на покупку оборудования взяли по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020», - отметил Вячеслав Кан, - участие в госпрограмме имеет немало плюсов. Все мы, предприниматели, сталкиваемся с одинаковыми проблемами. Когда хотим взять кредит на расширение, закуп оборудования и прочее, то не можем это сделать, так как все имущество уже заложено в банке. Здесь большая помощь оказывается фондом «Даму», который выступает гарантом, плюс сегодня от государства тоже идет хорошая поддержка в виде субсидирования процентной ставки банка. Важен еще и тот факт, что кредиты в тенге. Благодаря этому, помощи государства мы и вышли на новый уровень».