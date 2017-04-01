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Из села Чаглинка вблизи Кокшетау из-за подтопления эвакуировали 43 человека

Из села Чаглинка вблизи Кокшетау из-за подтопления эвакуировали 43 человека
11 Апреля 2017 12:19 177

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из села Чаглинка вблизи Кокшетау, где затоплены дома, эвакуировано 43 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, происшествие случилось около 5 часов 45 минут в селе Чаглинка Зерендинского района. 

«В результате повышения уровня воды в реке Чаглинка были затоплены дворы жилых домов в селе Чаглинка. В связи с этим 43 человека, в том числе 9 детей, и около 154 голов домашних животных были доставлены в безопасное место», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В настоящее время на откачке воды задействованы 21 человек личного состава ДЧС, 9 единиц техники и 4 плавсредства. От местных исполнительных органов работают 3 человека и 1 единица техники, от местной полицейской службы - 4 сотрудника и 1 единица техники. Ведется работа по ликвидации последствий подтопления.

Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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