Из общежития Министерства обороны в Семее эвакуировали 30 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жителей общежития Министерства обороны в районе Юности города Семея пришлось эвакуировать спасателям из-за сильного пожара. Об этом сообщает objectivevostok.com.

«Возгорание произошло вечером 14 августа на Юности в общежитии. Выяснилось, что очаг возгорания был в бытовом помещении на втором этаже пятиэтажного здания. В бытовой комнате горели пластиковые детали нерабочего холодильника, а также покрытие пола - линолеум на площади 5 кв.м.», - сообщили в управлении по ЧС Семея.

Благодаря тому, что время было еще не позднее, некоторые жильцы общежития самостоятельно покинули помещения. Прибывшие подразделения спасателей эвакуировали через лестничные клетки 30 человек. Из-за сильного задымления пришлось спасать людей, оставшихся в жилых помещениях на верхних этажах, которые не смогли выйти самостоятельно. Эвакуацию людей с верхних этажей производили с помощью автолестницы и трехколенки.

Так, с третьего этажа с помощью трехколенки эвакуировали 4 человек, а с балкона четвертого этажа с помощью автолестницы эвакуировали 3 человек, всего эвакуировано 7 человек, в том числе пятеро детей. Пострадавших нет.

Огонь был локализован в 19:17, ликвидация произведена в 19:19. В результате огнем поврежден нерабочий холодильник и линолеум, закопчены стены, потолок в бытовой комнате.

После ликвидации пожара специалисты приступили к выяснению причин его возникновения. Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем.

По статистике в Семее в 2017 году произошло 290 пожаров, из них лесных - 34, степных - 5. Львиная доля пожаров приходится на жилой сектор.