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Из китайского Урумчи через Казахстан отправлен поезд с продуктами питания в Европу
УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ - В международном сухопутном порту города Урумчи (СУАР КНР) 20 декабря прошла торжественная церемония отправки грузового железнодорожного состава с продуктами питания в конечную точку в Голландии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Поезд проследует на казахстанскую станцию Хоргос далее по территории нашей страны, а затем России, Польши и других стран Евросоюза в Голландию.
Это уже не первый товарный состав из КНР в ЕС, с начала года из СУАР отправлено 667 составов, и до конца года в китайском сухопутном порту намерены расширить эту цифру до 700 поездов.
На железнодорожный состав были загружены продукты питания из города Чэнду (юго-запад Китая, провинция Сычуань). Всего время доставки товаров займет 14 суток. Для сравнения: ранее отправка китайских товаров из Чэнду шла морским путем и занимала 60 суток.
Начальник канцелярии международного сухопутного порта Урумчи Лю Шаохуа отметил, что с открытием нового логистического железнодорожного пути через Казахстан многие китайские товаропроизводители начинают создавать производство в Синьцзяне.
Л.Шаохуа показал, что химические удобрения из города Урумчи до станции Сороковая в Астане доставляются за семь дней (через станцию Достык). Пластиковые крышки одного из производителей газированных напитков в Алматы доставляются из Китая за четыре дня через станцию Хоргос.
При этом китайская сторона готова расширять объемы транспортировки товаров и грузов по железной дороге в Казахстан и далее в другие зарубежные страны.
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