Из китайского Урумчи через Казахстан отправлен поезд с продуктами питания в Европу

УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ - В международном сухопутном порту города Урумчи (СУАР КНР) 20 декабря прошла торжественная церемония отправки грузового железнодорожного состава с продуктами питания в конечную точку в Голландии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поезд проследует на казахстанскую станцию Хоргос далее по территории нашей страны, а затем России, Польши и других стран Евросоюза в Голландию.



Это уже не первый товарный состав из КНР в ЕС, с начала года из СУАР отправлено 667 составов, и до конца года в китайском сухопутном порту намерены расширить эту цифру до 700 поездов.

На железнодорожный состав были загружены продукты питания из города Чэнду (юго-запад Китая, провинция Сычуань). Всего время доставки товаров займет 14 суток. Для сравнения: ранее отправка китайских товаров из Чэнду шла морским путем и занимала 60 суток.

Начальник канцелярии международного сухопутного порта Урумчи Лю Шаохуа отметил, что с открытием нового логистического железнодорожного пути через Казахстан многие китайские товаропроизводители начинают создавать производство в Синьцзяне.

Л.Шаохуа показал, что химические удобрения из города Урумчи до станции Сороковая в Астане доставляются за семь дней (через станцию Достык). Пластиковые крышки одного из производителей газированных напитков в Алматы доставляются из Китая за четыре дня через станцию Хоргос.

При этом китайская сторона готова расширять объемы транспортировки товаров и грузов по железной дороге в Казахстан и далее в другие зарубежные страны.