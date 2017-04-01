Из дворов жителей Северо-Казахстанской области откачивают воду

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области принимают меры по предотвращению затопления жилых домов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

На территории области наблюдается повышение температуры воздуха и снеготаяние.

Талую воду откачивают из дворовых территорий, с окраин сел. В населенных пунктах проводят расчистку кюветов для отвода воды. В селе Беняш района М.Жумабаева укрепили дамбу. В Мамлютском районе для снижения уровня воды в озере Мамлютское прокопали траншею для спуска воды в озеро Плотское, через автодорогу «Петропавловск - Костанай».

В районе Шал акына в нескольких селах проведены земляные вскрышные работы. Так, в Приишимском сельском округе от озера Шортанды производились земляные вскрышные работы на расстоянии более 100 м для сброса воды. Эти меры позволят предупредить подтопление дорожного полотна автодороги областного назначения КТ-39 «Повозочное-Баян-Архангелка».

«Для снижения угрозы подтоплений близлежащих улиц с начала марта производилась контролируемая откачка воды из озер, расположенных вблизи райцентров Булаево района им. М.Жумабаева, Мамлютка Мамлютского района и Бесколь Кызылжарского района. На сегодняшний день в 170 населённых пунктах произведено очернение протяжённостью 1006 километров, откачано свыше 19 тысяч куб. метров воды», - сообщили в пресс-службе.

Паводковая обстановка в СКО характеризуется как стабильная, подтоплений талыми водами жилых домов не зарегистрировано.