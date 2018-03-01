Иван Сауэр поделился мнением о борьбе с контрафактной сельхозпродукцией
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ТОО Агрофирма «Родина» Иван Сауэр поделился своим мнением о борьбе с контрафактной молочной и сельскохозяйственной продукцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Контрафакт сегодня мешает всем. Прежде всего, продовольственная продукция для чего производится - для того, чтобы удовлетворять потребности населения. А как можно контрафактом удовлетворять потребности? И это однозначно не добросовестная конкуренция, а фальсификация, идет обман. И один из интересных моментов то, что контрафактная продукция зачастую в магазинах стоит даже дороже натуральной продукции», - отметил Иван Сауэр в интервью журналистам.
Он также поделился своим мнением о том, как бороться с контрафактной продукцией.
«Элементарно, когда мы пытаемся на чей-то рынок, независимо от того, ближнее это зарубежье или дальнее, при получении перечня документов, который необходимо получить, желание идти на внешние рынки сразу пропадает. Почему так легко они все заходят к нам? Я считаю, что регулирование технических регламентов, управление процессами нужно передать в Министерство сельского хозяйства с тем, чтобы можно было обеспечить качество проведении экспертиз, чтобы контрафакт на рынок не проходил», - подчеркнул Иван Сауэр.
Глава агрофирмы также добавил, что есть много и такой продукции, которая выходит не только за рамки технического регламента, но и за рамки того, что написано на упаковке.
«Скажем, в России производители себе позволить не могут то, что позволяют они себе в нашей торговле. Если молоко восстановленное, они обязаны написать, что оно восстановленное. Почитаешь, и как будто молоко только что «из-под коровы», но это, мягко говоря, фальсификация», - добавил Иван Сауэр.
Отметим, сегодня вице-премьер-министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев посетил агрофирму «Родина».
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