Итоги выступления казахстанцев на Зимней Олимпиаде-2018: тенденция или провал?

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В итогах выступления казахстанцев на Зимних Олимпийских Играх-2018 и причинах «скромного» выступления наших спортсменов корреспондент МИА «Казинформ» разбирался вместе с экспертами.

Казахстан по итогам соревнований на XXIII Зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане с одной бронзовой наградой, добытой во фристайле-могуле Юлией Галышевой, разделил 28 место с Лихтенштейном и Латвией. При этом, наши спортсмены 6 раз попадали в Топ-10 в различных дисциплинах. Большинство атлетов входили в условные в топ-30, топ-40, топ-50...

Как ни странно, такие результаты – скорее тенденция и закономерность для казахстанских «зимников», нежели «неожиданный провал». Так же, как в Пхенчхане, с наградами и попаданием в Топ-10 6 раз за все Игры, казахстанцы завершали Олимпиады в Ванкувере-2010 и Нагано-1998. Бывало и хуже – в Турине-2006 и Солт-Лейк-Сити-2002, когда казахстанцы остались без медалей, и в Топ-10 попадали 4 и 1 раз соответственно.

Другое дело, что в зимней олимпийской истории Казахстана есть и более радостные страницы. На дебютной в Независимой истории Олимпиаде наши соотечественники попадали в Топ-10 8 раз и добыли силами легендарного лыжника Владимира Смирнова 3 медали, в том числе пока единственную зимнюю золотую медаль.

Особняком стоит выступление казахстанцев в российском Сочи-2014. На те Игры поехала очень сильная команда, чье выступление напоминало айсберг. Всему мировому сообществу и большинству обывателей была видна лишь его малюсенькая вершина- единственная бронзовая медаль в исполнении Дениса Тена, однако «под водой», или по числу мест в Топ-10 казахстанцы поставили рекорд, отметившись 11 раз!

Да, на тех Играх у Казахстана реально могло быть больше медалей, но так сложилось, что нашим атлетам просто немного не повезло, это спорт. Тем не менее, это был большой прорыв для казахстанского зимнего спорта, ибо авторами 11 попаданий в «десяточку» были 10 спортсменов, конкурировавших на равных с лучшими спортсменами мира! Напомним, что на тот момент прошло всего 3 года с момента проведения в Астане и Алматы Зимних Азиатских Игр-2011. Кроме того, Алматы был заявителем на право проведения Зимней Олимпиады-2022, готовился к проведению Зимней Универсиады-2017, здесь проводились Этапы Кубков мира по зимним видам спорта. Стоит признать, что эти обстоятельства отчасти дали такой мощный толчок развитию зимних видов спорта как в плане появления новых спортивных сооружений, так и частично стимулировавших развитие некоторых видов спорта (в Казахстане фристайл-акробатика, например, существует только с 2009 года, развивать ее начал нынешний главный тренер сборной Мурат Аблятифов).

К сожалению, из тех 10 спортсменов, проявивших себя в Сочи, в Пхенчхане в Топ-10 смогли оказаться фристайлисты-могулисты Юлия Галышева, Павел Колмаков, Дмитрий Рейхерд, условно лыжник Алексей Полторанин (в составе эстафетной команды), и команда шорт-трекистов. Конькобежцы Роман Креч, Денис Кузин(2 раза), фигурист Денис Тен, представительница фристайла-акробатики Жанбота Алдабергенова по разным причинам не смогли угнаться за мировыми лидерами, а лыжник Николай Чеботько не смог отобраться на Олимпиаду. Хотя государство оказало лидерам сборных всю необходимую поддержку, в том числе финансовую.

«По конькобежному спорту могу сказать, что наши скороходы - участники Олимпиады, но пока о медалях говорить не можем, к сожалению. Роман Креч - профессионал с большой буквы, но с тренером ему не повезло. В команде появились молодые спортсмены, и мы для них должны найти хорошего тренера», - говорила прославленная конькобежка, бронзовый призер Олимпиады-1998 Людмила Прокашева.

В то же время, нельзя сказать, что проявившие себя в Сочи спортсмены сидели сложа руки и довольствовались имевшимся багажом.

«Сложный прыжок, который делала в квалификации, разучивала два года, в основном летом, когда мы обычно изучаем новые элементы, но редко его вставляем в соревновательную программу. То, как я выполнила его в Пхенчхане, судьям не понравилось, они дали мотивацию мне, чтобы на следующей Олимпиаде выступила лучше. Думаю, к следующей Олимпиаде, которая пройдет в Пекине-2022, мы приготовим тройные прыжки. Коэффициент сложности не намного выше того, что был у моего первого прыжка. Но тройные прыжки смотрятся зрелищнее. То, что показала сейчас - не мой максимум, но я считаю, что была на равных с мировыми лидерами», - сказала Жанбота Алдабергенова.

Во всей этой ситуации тревожным выглядит тот факт, что за 4 года в Казахстане не появилось новых звезд зимнего спорта, тогда как в тех же Норвегии, России, Германии на первый план выходят молодые спортсмены, сумевшие стать достойной заменой стареющим лидерам. Почему так происходит? Эксперты уверены, что причин этому несколько.

«Для изменения ситуации в лыжных гонках, где пока все надежды связаны только с Алексеем Полтораниным, хотелось бы, чтобы активнее развивался детский, юниорский спорт, не хватает базовой работы, начиная с детской инфраструктуры, именно для зимних видов спорта. А ведь именно в детском возрасте зарождается любовь к спорту, мечта, которая мотивирует спортсмена на протяжении всей его карьеры», - считает олимпийский чемпион-1994 года прославленный лыжник Владимир Смирнов.

«Мы можем сослаться, что летние виды спорта казахстанцам ближе, что мы природой не предрасположены к зимним видам. Но это неправильное суждение. Все зависит от наличия материальной базы и тренерских кадров. К сожалению, многие спортивные объекты для зимних видов спорта в Алматы не всегда используются по назначению. (...) Колледж зимних видов спорта, который начали строить возле Комплекса лыжных трамплинов, до сих пор не завершен. К тому же, воспитанием дипломированных тренерских кадров сейчас занимаются только в нашем вузе - с сентября 2017 года открыта Высшая школа тренеров», - констатировал ректор Казахской академии спорта и туризма Кайрат Закирьянов.

Впрочем, создать комфортные условия для детей и развития массовости мало. При выходе спортсмена на юниорский и особенно взрослый уровень нужен энтузиазм тренера в освоении новых методик. Тренер Юлии Галышевой, вице-президент Федерации фристайла и сноуборда РК Елена Круглыхина рассказывала, как они со спортсменкой перестраивались после Сочи, где спортсменка оказалась 7-й и на тот момент считала, что ее засудили.

«Тогда, после Олимпиады в Сочи, Юлия Галышева была в подавленном состоянии, хотела все бросить. Я предложила ей продолжить тренировки. Стала искать современные методики, применяла свой тренерский опыт и опыт моих наставников Виктора Лемешко и Владимира Соколова. Открыли для себя с помощью Еленой Хрусталевой (серебряный призер Олимпиады-2010 по биатлону) методику Джозефа Пилатеса, по ней занимаются ведущие спортсмены мира, вели горнолыжную общефизическую подготовку. Проанализировали, почему судьи занижали оценки, выявили свои ошибки, исправили это - стали стабильно занимать призовые места в Кубках мира», - вспомнила Елена Круглыхина.

Однозначно, сейчас казахстанскому зимнему спорту нужен новый мощный толчок, сродни тому, что произошел в период подготовки к Азиаде-2011. Впрочем, для этого не обязательно снова бороться за право провести Зимние Олимпийские Игры. Важнее, чтобы сейчас был сгенерирован новый виток развития зимнего спорта, появилась новая современная инфраструктура для зимнего спорта во всех регионах и решен вопрос с тренерскими кадрами (простимулированы наши специалисты на поиск актуальных методик или привлечены лучшие иностранные тренеры).