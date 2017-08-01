АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Итоги выборов сельских акимов подвели в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы сельских акимов в нашей области состоялись в 44 сельских округах, городе Кульсары Жылыойского района, в трех поселках - Доссор Макатского района, Индерборский Индерского района и Жана Каратон Жылыойского района. Выборы прошли на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании, в голосованиях участвовали выборщики - депутаты городских и районных маслихатов», - сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций председатель Атырауской областной избирательной комиссии Асау Ибрашев.

Отвечая на вопросы, Асау Ибрашев проинформировал, что всего на выборы по 48 округам было зарегистрировано 135 кандидатов. По итогам выборов акимами избраны 45 мужчин и 3 женщины. Возраст акимов до 35 лет - семь человек, до 45 лет - семь человек, до 55 лет - 14 человек, до 63 лет - двадцать человек. Из 32 зарегистрированных действующих акимов на свои должности вернулись 28 человек. Из вновь избранных 16 работников аппаратов акиматов и маслихатов, 3 сотрудника государственных предприятий и организаций и 1 работник коммерческой структуры.