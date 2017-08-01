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Итальянский велокаскадер шокировал жителей Астаны смертельным трюком

Итальянский велокаскадер шокировал жителей Астаны смертельным трюком
14 Августа 2017 12:33 532

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный итальянский велокаскадер Витторио Брумотти прокатился по овальной вершине моста в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Профессиональный трюкач выложил видео, на котором видно, как он едет по овальной вершине моста в Астане, расположенного недалеко от ЦКЗ «Казахстан».

Мало того, что он едет по опасной поверхности, так еще умудряется совершать трюки, перепрыгивая между перекрытиями. Внизу - пропасть, но итальянский велокаскадер не боится ничего.

К выбору места для своих трюков Витторио подходит тщательно. Одним из главных условий является наличие риска. По признанию самого Витторио, он обожает появление адреналина в крови. Трюки, выполняемые на достопримечательностях Астаны, совершаются с разрешения городского акимата.

Ранее он прокатился по наклонной крыше ТРЦ «Хан-Шатыр».

Напомним, Витторио Брумотти прибыл в Астану в рамках показательных выступлений для профессиональной шоссейной велогонки «Тур ЭКСПО-2017».

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Публикация от 100%BRUMOTTI! stuntman (@brumottistar) Авг 13 2017 в 9:34 PDT

Ключевые слова: Астана,
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