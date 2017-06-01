Итальянский художник Кармине Барбаро о горизонтах казахской степи и сохранении корней

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Уроженец жаркой Сицилии художник Кармине Барбаро уже 24-й год живет и работает в Казахстане, не переставая удивляться широте казахстанских горизонтов и глубине народных корней. В этом году он собирается принять казахстанское гражданство, о чем Кармине рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» на недавнем международном симпозиуме «Горизонты Великой Степи» в городе Таразе.





- Я влюбился в эту страну - Казахстан, - рассказывает Кармине Барбаро. - Занесло случайно в 1993 году - и решил остаться. Вначале приехал со своей первой супругой, но она не захотела здесь жить и уехала. Через несколько лет я здесь женился. Моя жена казашка - Шарбат Барбаро, работает в художественном музее имени Кастеева, мы женаты уже 12 лет. Гражданство у меня еще итальянское, но в этом году серьезно подумываю, что уже пора...

- Кармине, что Вас привлекает в Казахстане?

- Казахстан - прекрасная страна, здесь есть всё - красивая природа, возможности. Лет через двадцать эта страна станет одной из самых привлекательных для жизни. С 1986 года я путешествовал по Советскому Союзу. И, когда был в Узбекистане, много слышал о Казахстане. Поэтому, как только мне предложили приехать сюда на год, я с удовольствием согласился, начал самостоятельно изучать русский язык, затем казахский. Хотелось общаться, делиться мыслями с местными художниками - без переводчика. И вот, приехав в Казахстан временно, на год, я влюбился в эту страну и остался здесь, думаю, навсегда. Мои работы - это моя любовь к этой стране, этой культуре, признание в любви. Правительство Италии наградило меня три года назад орденом Кавалеров и звездой за сотрудничество, за развитие итальянской культуры в Казахстане. Награда - это и любовь казахов, которые меня знают и ценят мой труд. И я горжусь этой любовью. Мне здесь очень нравится, я чувствую себя дома. Мне здесь нравится всё, несмотря на какие-то отрицательные моменты. Нет же идеальных, «райских» стран, везде есть свои недочеты и их нужно принимать и исправлять. Надо любить даже если есть недостатки. Тогда это настоящая любовь.





- Какова тематика Ваших художественных работ?

- Тематика моих работ более всего касается казахских народных мотивов. Я ставлю себе такую задачу - мы должны хранить свои корни. Не забывать наше прошлое, чтобы идти вперед. Конечно, прогресс, цивилизация в современной жизни - это необходимо. Но это ничто, если мы забудем - откуда мы. Здесь, в Казахстане, люди смогли сохранить свои корни, обычаи, традиции общения, гостеприимства. В Италии, как и в любой европейской стране, люди забывают свои корни, теряют семейные ценности. Когда мы поженились с Шарбат, то отправились к ее родственникам в аул Нарынколь, они чабаны, мы жили там в юртах. И я тогда рисовал серию картин о жизни чабанов - обыкновенную жизнь, которая течет вокруг нас. И назвал эту серию «Воспоминание». Никогда нельзя забывать свои корни. И другая причина, почему я люблю именно народное казахское искусство - потому что оно дает возможность использовать яркие, теплые цвета. Яркие, светлые, чистые цвета влияют позитивно на здоровье человека, поднимают настроение, дают положительные, позитивные мысли, радость жизни. В Казахстане можно изображать огромные пространства, степи. В Италии, например, это невозможно. Горизонт в Италии находится в ста метрах от тебя. Там нет пространства. А здесь горизонт простирается на сотни километров. Территория Казахстана соизмерима с территорией Европы. И потом, в Казахстане очень позитивная атмосфера для творчества, работается спокойно, без стрессов, здесь есть свободное общение с людьми, которое необходимо для творческого самовыражения. Это свободное общение можно было в полной мере ощутить и на симпозиуме художников в Таразе. Сюда приехали художники из разных стран, они в восторге от казахстанского гостеприимства. Для нас организовали пленэры в безжизненной, на первый взгляд, пустыне Мойынкумы и в чудесном горном ущелье Меркенского района. Мы увидели контрасты казахстанской природы, где есть всё - и песчаные барханы с саксаулом, и альпийские луга Тянь-Шаня.

- Помимо художественной деятельности, насколько известно, Вы еще занимаетесь педагогической...

- По профессии я художник, но 15 лет назад открыл в Алматы свою школу итальянского языка, переводов. Так что вторая моя профессия - это преподаватель итальянского языка, отправляю студентов на учёбу в Италию. И, знаете ли, 99% возвращаются обратно. Почему? Потому что здесь, в Казахстане, хорошо!





- Что вы можете сказать о культурных связях Италии и Казахстана?

- Министерство культуры Казахстана в прошлом году снимало фильм про Великий Шелковый путь, про Марко Поло. Фильм участвовал в международном фестивале кинофильмов в Милане - кстати, об этом я узнал из статьи вашего «Казинформа». В этом фильме я играю одну из главных ролей. Возраст не позволил играть Марко Поло...Но не это главное. Главное - это желание и конкретное решение правительства Казахстана развивать культурные отношения между Италией и Казахстаном. Думаю, это не первое и не последнее такое совместное культурное мероприятие. В Сицилии я организовал симпозиум, куда пригласил десять художников из Алматы, и они произвели настоящий фурор. Ведь пока еще мало знают о Казахстане за рубежом, в частности, у нас в Италии. Но даже и то, что знают, не всегда бывает верной информацией - иногда это просто дезинформация, как про Бората. Нужно целенаправленно работать над тем, чтобы богатую казахскую культуру знали и любили и в Европе, знали современный Казахстан. Там знают зачастую, что здесь кочевники, барханы... Это здесь мы имеем представление, какие глубокие культурные пласты имеются в Казахстане. За 25 лет независимости Казахстан очень много сделал для того, чтобы эту страну знали в мире.

Профессор Кармине Барбаро - один из известных художников Республики Казахстан, член Союза художников РК, занимается станковой и монументальной живописью, графикой, скульптурой, активный участник многих художественных выставок. Кроме того, входит в объединение генуэзских художников, возглавляет образовательный центр «Италия» в Алматы и комитет «Данте Алигьери». Его картины находятся в частных коллекциях Италии, США, Канады и других стран, в том числе в Государственном музее искусств имени Кастеева. На живописных полотнах Кармине Барбаро изображены городские и природные пейзажи Казахстана и Италии, жизнь и быт простых людей.