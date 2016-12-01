Истребители Су-30СМ четвертого поколения прибыли в Казахстан  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Боевой состав Вооруженных сил пополнился очередной партией современных многофункциональных истребителей Су-30СМ поколения 4++. По своим летным и тактико-техническим характеристикам они вплотную приближены к самолетам 5-го поколения, которые в сфере авиастроения на сегодняшний день находятся на вершине мирового научно-технического прогресса, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.





«Для успешного освоения данного истребителя необходимы глубокие знания техники и постоянное самосовершенствование. За полтора года летчики успешно освоили данный самолет, об этом свидетельствует участие в ряде учений. Поставка новой авиационной техники позволит повысить безопасность полетов и обороноспособность Вооруженных сил Казахстана в целом», - отметил заместитель командира авиационной базы по воспитательной и идеологической работе подполковник Темиртас Ибраев.

Напомним, первая партия самолетов Су-30СМ поступила на вооружение Военно-воздушных сил Казахстана в 2015 году в рамках договоренностей, достигнутых ранее между руководством оборонных ведомств Казахстана и России.





