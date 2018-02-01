Историю становления Астаны в фото и картинах показали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 20-летия столицы в Костанайском областном историко-краеведческом музее состоялось открытие фотодокументальной выставки «Астана - гордость моей страны», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке из фондов музея были представлены фотографии по истории столицы Казахстана, которые в хронологическом порядке рассказывают о становлении и развитии молодой столицы. Были представлены также экспонаты из фондовой коллекции музея.

«2018 год ознаменован юбилеем Астаны, - поделилась директор костанайского областного историко-краеведческого музея Умит Акимбаева. - Именно в этом году Астане исполняется 20 лет. Это замечательное событие для всех казахстанцев, поэтому наш музей не остался в стороне от этой даты. Мы с начала года проводим огромную работу, посвященную юбилею столицы. Данная выставка - третья по счету, посвященная этому событию. Первые две - передвижные фотовыставки, одна работает в Житикаринском районе, вторая - в школах и образовательных учреждениях Костаная. Она интересна, потому что на ней представлены фотографии Астаны, указы, постановления о переносе столицы, герб, флаг, книги и многие другие предметы».







Познакомиться с экспозицией и фотографиями выставки могли все желающие горожане. Особенно заинтересовала открывшаяся выставка школьников, многие из которых ещё не успели побывать в молодой столице. Среди них красотами Астаны через фотографии восхищался и ученик школы №11 Костаная Владислав Качкуркин.

«Мы всем классом посетили выставку, посвященную дню рождению столицы, - поделился он. - Увидели различные картины и фотографии об Астане. Я был в столице и хочу сказать, что это очень красивый город. Астане люди посвятили и продолжают посвящать много песен и стихов. Выставка интересная, я много чего узнал здесь для себя».







Открытие сопровождалось короткими видеороликами о становлении столицы, выступлениями школьников и студентов.

Как отмечают организаторы, фотовыставкой хотелось отметить значимость для казахстанцев ее столицы.







«Ведь Астана - это лицо нашего государства. 20 лет прошло с того момента, как она стала столицей. На наших глазах из маленького провинциального городка Астана превратилась не просто в ультрасовременный мегаполис, а стала международной диалоговой площадкой, которой отводится решающая роль в большой геополитической игре», - заключила экскурсовод Гаухар Кенебаева.



