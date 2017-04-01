Историю казахстанского циркового искусства впервые представили в Алматы  

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открылся экспозиционный зал Казахского государственного цирка, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В коллекцию вошли фотографии, афиши, первые цирковые наряды, награды артистов на международных конкурсах, сохранившиеся со дня основания труппы Казгосцирка.



Практически все экспонаты предоставили сами артисты Казахского цирка, работавшие с первого дня основания. Также посильную помощь оказывал акимат Алматы и сотрудники КазНАИ имени Жургенова.



«Представлены архивные документы, имеющие, по сути, историческую для казахстанского искусства ценность. Такой масштабной экспозиции, посвященной становлению казахстанского циркового искусства, еще не было. Мы особенно гордимся всеми, кто заложил базу для развития этого вида искусства в нашей стране», - говорит заместитель начальника Управления культуры Алматы Найля Мулюкова.



Первая труппа Казахского цирка была организована в 1967, основу составили первые выпускники Республиканской эстрадно-цирковой студии. Стационарного здания у цирка не было, поэтому первый показ казахской национальной программы "Медео" (режиссер Г.Перкун) состоялся 24 июля 1970 года в Саратове. В августе того же года труппа дала первое представление в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Современное здание Казгосцирка было построено в 1972 году по проекту архитектора В.Кацева.

Первым директором была Гульжахан Галиева, в честь памятной даты, 100-летия со дня ее рождения, отдельный стенд в Экспозиционном зале посвящен ее творчеству.



О том, как набирали состав первой труппы, рассказал участник той постановки Алтай Альжанов.









"Я - первый клоун Казахского цирка, участник самого первого представления. Работал два номера- основной как клоун, другой- акробаты-прыгуны с подкидными досками. До поступления в Республиканскую эстрадно-цирковую студию Алматы занимался спортом, имел первый разряд по спортивной гимнастике и акробатике. Изначально меня взяли как акробата. Потом к нам приехал Юрий Меркун из Москвы, он во мне раскрыл талант клоуна, пригласил писателей, чтобы они для меня подготовили клоунады, репризы, сшили костюм", - рассказал Алтай Альжанов.



В планах Казгосцирка - презентация новой программы по мотивам сказки "Ер Тостик", а также подготовка к гастролям в Астану на выступление в рамках "ЭКСПО-2017".

















