Историю Кадырбаева и Тажаякова показали в драме о Бостонском теракте 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В онлайн-кинотеатрах Интернета опубликовали полную версию голливудского фильма «День Патриота» Питера Берга о Бостонском теракте. В эпизодах гражданина Казахстана Диаса Кадырбаева, осужденного за сговор по этому делу, сыграл Элайджа Гуо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эта картина - взгляд на бостонскую трагедию 2013 года глазами комиссара полиции Эда Дэвиса. Как отмечают авторы, «два взрыва на марафонском забеге оглушили мировую общественность, но не Эда и его коллег, которые разворачивают розыск террористов по горячим следам». В главных ролях играют Мелисса Бенойст («Одержимость», сериал «Флэш»), Мишель Монахэн («Настоящий детектив», «Поцелуй на вылет»), номинант на «Оскар» Марк Уолберг («Третий лишний», «Планета обезьян»), лауреат премии «Оскар» Джонатан Кимбл Симмонс («Одержимость», «Человек-паук»). Роль Джохара Царнаева сыграл Алекс Вульф, Тамерлана Царнаева - молодой американский актёр грузинского происхождения Темо Миликидзе



В эпизодах фильма показали казахстанцев - Диаса Кадырбаева и Азамата Тажаякова, которых в США осудили за сговор и сокрытие улик. Их в фильме сыграли малоизвестные актеры - Элайджа Гуо (Elijah Guo) и Джин Янг Бранкальяо (Jin Yang Brancalhao) соответственно. Их фильмография небогата - Гуо сыграл в фильмах «Frat Star» (2017, Гранта Джонса), в сериалах «Кайф с доставкой», «Власть в ночном городе», «Черный список», Бранкальяо играл в комедии Криса МакКоя «Хорошие дети». В одном из эпизодов Кадырбаев пишет СМС Джохару Царнаеву. В следующей сцене трое - Кадырбаев, Тажаяков и Робель Филипос - находят рюкзак с петардами. Еще в одном эпизоде происходит их задержание в комнате общежития.

Бюджет картины составляет 45 млн долларов. Премьера в США прошла 13 января 2017 года, а мировая премьера - еще раньше - 17 ноября 2016 года. Однако его еще не посмотрели в Германии и Великобритании.

Напомним, после взрывов на Бостонском марафоне (15 апреля 2013 года) спецслужбы начали охоту на их организаторов - братьев Царнаевых. Тамерлан погиб при задержании, Джохар скрылся. Диаса Кадырбаева и Азамата Тажаякова сначала задержали якобы из-за проблем с визой. Но с ней, как потом выяснилось, все было в порядке. Потом им предъявили обвинение в сокрытии улик. По данным следствия, казахстанцы тесно общались с однокурсником Джохаром Царнаевым. Кадырбаев, Тажаяков и американец Робель Филипос пришли к нему в общежитие и забрали оттуда рюкзак и ноутбук. Тогда они еще не знали, что однокурсник в бегах. Однако, увидев его фотографию по телевизору, испугались. Кадырбаев выкинул вещи Царнаева. Оказалось, в рюкзаке были только петарды. За воспрепятствование правосудию и сокрытие улик студентов могли посадить на 25 лет. Но в итоге Диас получил шесть, Азамат - три. Половину срока они отсидели до вынесения приговора. После освобождения Тажаяков провел несколько недель в иммиграционной тюрьме, где ждал документы на депортацию. В июне 2016 года Азамат Тажаяков вернулся в Казахстан.





