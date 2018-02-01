История народа в картинах: в Астане открылась выставка Муратбека Жоламанова

АСТАНА. КАЗИНФРМ - 27 февраля в здании Музея Библиотеки Елбасы состоялось открытие выставки «Обращаясь к истокам» художника Муратбека Жоламанова (1966-2000 годы). Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу музея.

Выставка организована в рамках программы «Рухани жаңғыру».

«Здесь представлено более 30-ти работ автора, которые отличает глубокое содержание и яркое визуальное восприятие, - отметил в своем приветственном слове заместитель директора Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов. - Каждая картина художника раскрывает определенную историческую тематику, и, вместе с тем, обращается к истокам национальной идентичности и глубоких патриотических чувств. Муратбек Жоламанов, словно яркая звезда, оставил свой след на небосклоне отечественного изобразительного искусства. Безусловно, это явление в художественном творчестве Казахстана на самом рубеже тысячелетий. В конце 90-х гг. ХХ века он создал образы, ставшие знаками этой эпохи».





Супруга художника Гульжамиш Жоламанова отметила его необыкновенный талант: «Основная тематика его полотен - история казахского народа. Его мечта - показать многогранную и удивительную историю своей земли, народа в картинах. Он хотел донести до будущих поколений все духовное богатство, сохранившееся нам от предков. Он досконально изучал древнюю историю и только потом приступал к какой-либо картине. Муратбек был настоящим патриотом своей родины».





В церемонии открытия приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, общественные и государственные деятели, члены Союза художников Казахстана и др.





Вспоминая о своем ученике, Заслуженный деятель РК, член Союза художников Казахстана, член Международного союза профессиональных художников (Брюссель), почетный профессор Нанкинского художественного университета (КНР), обладатель Золотого ордена «Кавалер искусства» (Брюссель) Сембигали Смагулов характеризует его как неординарную личность.





«Короткая, но яркая жизнь Муратбека Жоламанова была наполнена творческими исканиями, инициативами. Он пробовал себя в разных жанрах и направлениях. Я всегда приветствую эти качества в молодых художниках. Его увлекали харизматичные исторические личности - ханы Жанибек и Керей, Махамбет, Сырым батыр и др. Жаль, что его творческий полет так трагически прервался, но он сумел создать богатое художественное наследие», - сказал С. Смагулов.





М. Жоламанов родился в поселке Жосалы Западно-Казахстанской области. В 1990 году окончил отделение «Живопись» художественного колледжа им. О. Тансыкбаева. В 1996 году окончил Казахскую государственную художественную академию им. Т. Жургенова. Художник являлся воспитанником академика К. Тельжанова и профессора М. Калымова. Как отличника учебы, Муратбека Тауфиковича оставили преподавать в академии им. Т. Жургенова, на кафедре «Академическая живопись». Это время активного участия художника во многих республиканских и международных выставках. Сегодня работы мастера находятся в музейных и частных фондах таких стран, как: Турция, Польша, Англия, Корея.





Выставка продлится до 27 марта.



