Историческая сессия ВСНП открывается в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Пекине в 7 часов по времени Астаны откроется первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва - главное внутриполитическое событие года в Китае, которое в этот раз определит развитие страны не на год-два, а десятилетия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Пекине.

Делегаты сессии заслушают доклад Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства. Депутатам будут представлены доклады Государственного комитета по КНР по развитию и реформе «О выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год» и Министерства финансов КНР «Об исполнении центрального и местных бюджетов за 2017 год и проекте центрального и местного бюджетов на 2018 год».



Нынешняя сессия по своему значению станет исторической, поскольку она станет первой после объявления на прошедшем в октябре 2017 года 19-ом съезде Компартии Китая вступления социализма с китайской спецификой в новую эпоху. На сессии ожидается принятие судьбоносных для Китая решений.

Сегодня заместитель председателя и ответственный секретарь Постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь сделает заявление по проекту поправок к Конституции страны, голосование по которым пройдет 11 марта. Одним из ключевых изменений в Основном законе Китая может стать ограничение для председателя и заместителя председателя КНР занимать свои должности не более двух сроков подряд. Это даст возможность лидеру КНР Си Цзиньпину возглавлять страну и после 2023 года, когда истечет второй срок его председательства.

Поправки предусматривают принесение государственными служащими перед вступлением в должность публичной присяги на верность Конституции страны, а также включение создаваемой Национальной комиссии по надзору в систему государственных органов КНР.

В рамках работы сессии ВСНП будет утвержден проект реформы структуры Госсовета КНР (17 марта), состоится избрание и назначение руководителей государственных ведомств Китая, в том числе Председателя и Премьера Госсовета (17-19 марта), принят новый закон «О контроле», детально регламентирующий деятельность Национальной комиссии по надзору.

Ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая продлится на пять дней дольше обычного и завершится 20 марта. В последний день работы сессии новоизбранный премьер Госсовета КНР проведет пресс-конференцию для китайских и зарубежных журналистов.

Напомним, вместе с сессией ВСНП традиционно проходит сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР, которая открылась 3 марта и продлится до 15 марта.

Большое значение нынешним «двум сессиям» также придается в связи с исполнением в этом году 40 лет с момента начала проведения политики реформ и открытости в Китае и 5 лет с объявления Си Цзиньпином инициатив «Экономического пояса Шелкового пути» (в Казахстане) и «Морского Шелкового пути 21-го века» (в Индонезии), которые сейчас называются «Один пояс, один путь».