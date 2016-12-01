Источник назвал предварительную причину крушения самолета Минобороны России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в силовых структурах.

"В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.

Отмечается, что на борту были 83 пассажира и 8 членов экипажа.

В пресс-службе рассказали, что на пропавшем Ту-154 находились военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.

К поискам лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

Владимиру Путину доложили об исчезновении самолета с радаров, президент получает всю информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы.

Министр обороны Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных сил по организации поисково-спасательных мероприятий.