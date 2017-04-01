Исполнитель теракта в Стокгольме действовал по приказу ИГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Задержанный по делу о теракте в столице Швеции Рахмат Акилов из Узбекистана признался в совершении преступления на допросе в СИЗО Кроноберг (район Кунгсхольмен). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.

На допросе выяснилось, что задержанный является мусульманином и сторонником террористической организации "Исламское государство". "Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены", - заявил он, добавив, что приказ о проведении теракта получил от экстремистов из этой страны.



Источник издания приводит слова Акилова, который заявил, что в Стокгольме "совершил наезд на неверных".



7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании Spendrups, совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, ранены 15 человек, четверо погибли. По делу о теракте прокуратура задержала двух человек, в том числе предполагаемого исполнителя.