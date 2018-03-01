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Испанский футбольный клуб продают за 1 евро

8 Марта 2018 04:20 545
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Испанский футбольный клуб продают за 1 евро

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Испанский футбольный клуб «Рекреативо» продают за символическую сумму в 1 евро. Это связано с неразрешимыми финансовыми проблемами и тем, что команде срочно нужен новый владелец, сообщает Белта со ссылкой на информагентства.

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Долги клуба составляют около 7,6 млн евро. При этом власти города Уэльва, где базируется команда, уже погасили основную массу долгов. Возможным покупателем является компания Eurosamop.

Отметим, что «Рекреативо» считают старейшим клубом Испании. В нынешнем году он должен отметить 129-летие. В сезоне 2002/2003 он выходил в финал Кубка Испании, а сейчас находится в третьем по силе розыгрыше испанского чемпионата.

Фото с Белта

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Ключевые слова: Спорт,
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