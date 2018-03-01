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Исмаилов принес Казахстану первую медаль в вольной борьбе на ЧА-2018

3 Марта 2018 19:24 435
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Исмаилов принес Казахстану первую медаль в вольной борьбе на ЧА-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Жандос Исмаилов (весовая категория до 57 кг) стал бронзовым призером чемпионата Азии-2018 в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает СИA «SPORTINFORM».

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В матче за третье место наш соотечественник со счетом 10:3 победил иранца Надера Хаджаганисамакоуша. Отметим, что Исмаилов уступал во встрече, но во время атаки иранца провел серию успешных контрприемов.

Жандос Исмаилов на снимке - крайний слева. Фото с архива Report.az

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Ключевые слова: Спорт,
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