Исмаилов принес Казахстану первую медаль в вольной борьбе на ЧА-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Жандос Исмаилов (весовая категория до 57 кг) стал бронзовым призером чемпионата Азии-2018 в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает СИA «SPORTINFORM».

В матче за третье место наш соотечественник со счетом 10:3 победил иранца Надера Хаджаганисамакоуша. Отметим, что Исмаилов уступал во встрече, но во время атаки иранца провел серию успешных контрприемов.



Жандос Исмаилов на снимке - крайний слева. Фото с архива Report.az