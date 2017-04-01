«Исламское государство» теряет позиции в Ираке

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Радикально-экстремистская организация «Исламское государство» потеряло большую часть территории, которые террористы завоевали в Ираке с 2014 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Командующий совместными операциями армии Ирака генерал Яхья Расул заявил, что в разгар своей «власти» ИГ контролировало около 40 процентов Ирака.

Однако, территории «Исламского государства» сведены к 6,8% территории Ирака после продолжительных военных операций, которые все еще продолжаются в городе Мосул.

Тем не менее, бойцы ИГ по-прежнему контролируют города Кайма, Таля Афар и Хавию в Ираке, а также Ракку - де-факто «столицу» в Сирии.

Коалиция, борющаяся с «Исламским государством» состоит из десятков тысяч членов иракских сил безопасности, возглавляемых армией, и тысяч добровольцев-шиитов, групп ополченцев, которые называются «Народными единицами мобилизации».

США и другие западные страны оказывают помощь иракским силам в авиационной поддержке, разведке и снаряжении.