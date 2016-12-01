Исламабад выступил за полноценное членство Пакистана и Индии в ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исламабад хочет, чтобы Пакистан и Индия стали полноценными членами Шанхайской организации сотрудничества для более прицельной работы по вопросам безопасности, заявил первый замглавы МИД Пакистана Айзаз Ахмад Чодри в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы были бы очень рады, если бы Пакистан и Индия стали бы полноценными членами ШОС, чтобы вести более прицельную работу в этом направлении», - сказал он, отвечая на вопрос о координации действий по вопросам безопасности.

В основанную в 2001 году ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2015 году в ШОС была запущена процедура приема в организацию Индии и Пакистана.

Фото: © Flickr/ Muzaffar Bukhari