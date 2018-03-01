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Ислам Бадургов предложил фанатам придумать для него боевой псевдоним

16 Марта 2018 02:10 900
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Ислам Бадургов предложил фанатам придумать для него боевой псевдоним

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Казахстанский начинающий боец смещанных единоборств, воркаутер, видеоблогер Ислам Бадургов предложил подписчикам своей страницы в Инстаграм придумать для него боевой псевдоним, передает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

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«Друзья, у многих бойцов ММА есть свои прозвища и даются они им, как известно, не просто так. А какое бы прозвище, по вашему мнению, подошло мне? Постарайтесь объясянить почему?», - написал Бадургов.

Атлету было предложено множество вариантов, в том числе, и «Турникмэн», и «Воркаутер», и «Барс», и «Тигр». Не обошлось и без «Коннора» - Бадургов всеобщую известность получил благодаря серии пранков, в которых он изображал знаменитого бойца ММА, с которым некоторое время назад Ислам встретился.

Пока Ислам Бадургов не сообщил, какой вариант он выбрал.

Фото со страницы Ислама Бадургова в Инстаграм.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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