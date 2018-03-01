Ислам Бадургов предложил фанатам придумать для него боевой псевдоним
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский начинающий боец смещанных единоборств, воркаутер, видеоблогер Ислам Бадургов предложил подписчикам своей страницы в Инстаграм придумать для него боевой псевдоним, передает корреспондент СИА «SPORTINFORM».
«Друзья, у многих бойцов ММА есть свои прозвища и даются они им, как известно, не просто так. А какое бы прозвище, по вашему мнению, подошло мне? Постарайтесь объясянить почему?», - написал Бадургов.
Атлету было предложено множество вариантов, в том числе, и «Турникмэн», и «Воркаутер», и «Барс», и «Тигр». Не обошлось и без «Коннора» - Бадургов всеобщую известность получил благодаря серии пранков, в которых он изображал знаменитого бойца ММА, с которым некоторое время назад Ислам встретился.
Пока Ислам Бадургов не сообщил, какой вариант он выбрал.
Фото со страницы Ислама Бадургова в Инстаграм.
- Три спортсмена представляют Казахстан на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку
- Шесть казахстанцев - в шаге от «золота» на турнире по боксу в Варшаве
- Более 500 участников приехали на чемпионат по қазақша күрес в Павлодаре
- В Атырау завершился открытый республиканский турнир по қазақша күрес
- Федерация тенниса Казахстана опубликовала ролик к четвертьфиналу Кубка Дэвиса
- Михаил Кукушкин начал с победы АТР турнир в Ирвинге
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана