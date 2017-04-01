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Исключить пытки задержанных намерена полиция СКО

Исключить пытки задержанных намерена полиция СКО
7 Апреля 2017 15:35 467

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Вопрос противодействия пыткам стал предметом обсуждения в полицейском ведомстве СКО, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Докладывая о мерах, принимаемых по противодействию пыткам в полицейской среде, начальник управления собственной безопасности подполковник полиции Нурлан Курманов рассказал, что проводятся профилактические рейды по соблюдению сотрудниками полиции конституционных прав граждан и недопущению применения пыток. Проверяются служебные кабинеты полицейских, осуществляющих досудебное производство и оперативно-розыскную деятельность, ведется прием жалоб. 

«Введена практика обязательного медицинского осмотра на наличие телесных повреждений после каждого вывоза и ввоза лиц, находящихся в условиях изоляции в ИВС и учреждениях ДУИС», - сказал Нурлан Курманов.

Начальник УСБ проинформировал о судебных решениях по фактам пыток, которые были зарегистрированы в других регионах страны.
Нурлан Курманов отметил, что жалобы по факту применения пыток все же есть, и ряд из них возникают с целью избежания уголовной ответственности, послабления режима содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Часть из них поступают после жесткого задержания подозреваемых лиц. Однако такие действия, выполненные в рамках закона, не могут повлечь уголовную ответственность.

О профилактических мероприятиях по противодействию незаконным методам работы с задержанными рассказал и руководитель следственного управления департамента Национального бюро по противодействию коррупции антикоррупционной службы по СКО Рустем Дюсекеев.

Представитель Национального превентивного механизма Александр Верстаков отметил значимость проводимого совещания и такого сотрудничества в вопросах противодействия пыткам.

«За последние годы значительно улучшены условия содержания задержанных, осужденных, совершенствуется инфраструктура мест лишения свободы, обеспечивается доступ к правовой информации. Такие меры - это один из способов соблюдения прав задержанных», - считает Александр Верстаков.

Начальник ДВД СКО генерал-майор полиции Берик Билялов поручил руководителям всех полицейских подразделений усилить меры по предупреждению недозволенных методов работы с задержанными.

Ключевые слова: МВД РК, Права человека, Северо-Казахстанская область,
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