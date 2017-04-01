Исключить пытки задержанных намерена полиция СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Вопрос противодействия пыткам стал предметом обсуждения в полицейском ведомстве СКО, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Докладывая о мерах, принимаемых по противодействию пыткам в полицейской среде, начальник управления собственной безопасности подполковник полиции Нурлан Курманов рассказал, что проводятся профилактические рейды по соблюдению сотрудниками полиции конституционных прав граждан и недопущению применения пыток. Проверяются служебные кабинеты полицейских, осуществляющих досудебное производство и оперативно-розыскную деятельность, ведется прием жалоб.

«Введена практика обязательного медицинского осмотра на наличие телесных повреждений после каждого вывоза и ввоза лиц, находящихся в условиях изоляции в ИВС и учреждениях ДУИС», - сказал Нурлан Курманов.



Начальник УСБ проинформировал о судебных решениях по фактам пыток, которые были зарегистрированы в других регионах страны.

Нурлан Курманов отметил, что жалобы по факту применения пыток все же есть, и ряд из них возникают с целью избежания уголовной ответственности, послабления режима содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Часть из них поступают после жесткого задержания подозреваемых лиц. Однако такие действия, выполненные в рамках закона, не могут повлечь уголовную ответственность.



О профилактических мероприятиях по противодействию незаконным методам работы с задержанными рассказал и руководитель следственного управления департамента Национального бюро по противодействию коррупции антикоррупционной службы по СКО Рустем Дюсекеев.



Представитель Национального превентивного механизма Александр Верстаков отметил значимость проводимого совещания и такого сотрудничества в вопросах противодействия пыткам.



«За последние годы значительно улучшены условия содержания задержанных, осужденных, совершенствуется инфраструктура мест лишения свободы, обеспечивается доступ к правовой информации. Такие меры - это один из способов соблюдения прав задержанных», - считает Александр Верстаков.



Начальник ДВД СКО генерал-майор полиции Берик Билялов поручил руководителям всех полицейских подразделений усилить меры по предупреждению недозволенных методов работы с задержанными.