Исключение ряда должностей из корпуса «А» прокомментировали в профильном агентстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не принимающая самостоятельных управленческих решений категория руководителей исключена из корпуса «А», сообщила пресс-служба Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Как сообщается, 5 апреля текущего года Глава государства подписал Указ РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан», который регулирует порядок поступления, прохождения службы и формирования кадрового резерва корпуса «А».

Согласно указу, пересмотрен перечень должностей корпуса «А». Должности руководителей, которым не свойственны управленческо-распорядительные функции, исключены из корпуса «А» (это руководители подразделений центральных госорганов, заведующие секторами, которые не принимают самостоятельных управленческих решений - заведующие секторами АП, руководителей структурных подразделений Парламента КПМ, УДП, ЦИК, Счетного комитета, аппарата ВСС, АДГСПК).

«Из корпуса «А» также исключены должности председателей и членов ревизионных комиссий, поскольку теперь порядок их назначения и деятельность регулируются Законом «О государственном аудите и финансовом контроле»», - говорится в сообщении.

Таким образом, теперь корпус «А» включает четыре категории должностей, наделенных управленческими полномочиями:

1) ответственные секретари;

2) председатели комитетов;

3) руководители аппаратов центральных и местных исполнительных органов;

4) акимы районов.

«Указанные меры позволили сократить должности корпуса «А» с 519 до 278, то есть почти в 2 раза. Также внедрен дополнительный механизм зачисления в кадровый резерв. Теперь, не дожидаясь общего отбора в кадровый резерв корпуса «А», по решению Национальной комиссии по кадровой политике в резерв может быть зачислен государственный служащий, занимающий следующую нижестоящую государственную должность в данном государственном органе, ведомстве либо регионе»,- пояснили в ведомстве.

При этом, лицо должно занимать эту должность не менее двух последних лет. Данное решение принимается только в случае наличия вакантной должности корпуса «А». Изменен порядок возложения обязанностей.