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Исекешев в январе проведет слушания по общественному транспорту Астаны

Исекешев в январе проведет слушания по общественному транспорту Астаны
28 Декабря 2016 13:01 131

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев проведет общественные слушания касательно проблем движения и транспорта в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу сообщить, что нами разработан конкретный план развития общественного транспорта в городе. В январе планирую провести общественные слушания по данному вопросу с изложением предлагаемого плана действий с приглашением всех транспортных организаций (автопарки, такси, дорожная полиция и др.)», - написал глава администрации города на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что со стороны горожан поступает много обращений именно по общественному транспорту. В том числе жители жаловались на плохой сервис, пробки, грубое обращение водителей и кондукторов, а также на переполненный транспорт и невыдачу билетов.

29 декабря в 10.00 в здании Сарыаркинского акимата состоится рабочее совещание, которое проведёт первый заместитель акима города Сергей Хорошун, ответственный за эту сферу. А.Исекешев пригласил всех заинтересованных на данное собрание.

 

 

Ключевые слова: Акимат, Астана, Транспорт,
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