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Исекешев намерен установить «курилки» в людных местах Астаны

Исекешев намерен установить «курилки» в людных местах Астаны
4 Февраля 2017 11:03 625

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане могут появиться специальные места для курения. 

Аким Астаны Асет Исекешев на своей страничке в Facebоok разместил фото набережной в Сингапуре со специальным местом для курения. В своем посту он написал: «Полностью согласен. Будем также это делать и в Астане. Надо всем думать о подрастающем поколении».


Исекешев намерен установить «курилки» в людных местах Астаны

Фото ранее разместил житель столицы Марат Толибаев.

«В Сингапуре на набережной Марина Бей есть специальные места для курения. То есть нельзя ходить с сигаретой, где попало, выдувать дым в лицо прохожих, задевать зажженной сигаретой окружающих. Я считаю, это правильная мера. Во всяком случае, для многолюдных мест»,- пояснил Толибаев.

 

 

Ключевые слова: Астана, Акимат,
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