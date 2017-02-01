Исекешев намерен установить «курилки» в людных местах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане могут появиться специальные места для курения.

Аким Астаны Асет Исекешев на своей страничке в Facebоok разместил фото набережной в Сингапуре со специальным местом для курения. В своем посту он написал: «Полностью согласен. Будем также это делать и в Астане. Надо всем думать о подрастающем поколении».









Фото ранее разместил житель столицы Марат Толибаев.



«В Сингапуре на набережной Марина Бей есть специальные места для курения. То есть нельзя ходить с сигаретой, где попало, выдувать дым в лицо прохожих, задевать зажженной сигаретой окружающих. Я считаю, это правильная мера. Во всяком случае, для многолюдных мест»,- пояснил Толибаев.