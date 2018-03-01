Исчезновение бензина Аи-80 прокомментировали в Миннацэкономики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов ответил на депутатский запрос по проблемам заправки автотранспортных средств бензином АИ-80, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Как можно расценивать то, что уже более трех лет никто не решает проблему заправки автотранспортных средств службы по чрезвучайным ситуациям бензином АИ-80, возникшую в связи с сокращением, а с 1 января текущего года запрещением его выпуска требованиями техрегламента Таможенного союза? В поисках топлива они вынуждены проезжать от 50 до 200 километров», - сообщили депутаты фракции «Народные коммунисты» в Мажилисе Парламента РК.

Министр отметил, что согласно Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на таможенной территории союза, в частности на территории Казахстана, действуют единые технические регламенты, которые устанавливают обязательные требования к выпускаемой̆ в обращение продукции.

«Так, в отношении автомобильного бензина в рамках ЕАЭС действует технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Согласно этому техрегламенту, в связи с переходом на экологические классы К4 и К5, с 1 января 2018 года импорт и производство топлива экологических классов К2 и К3 на территории Казахстана запрещены. Вместе с тем, следует отметить, что этот техрегламент не устанавливает запрет на производство или импорт бензина АИ-80 (К4 и К5)», - пояснил глава МНЭ.

В этой связи в Миннацэкономики полагают, что отсутствие на рынке Казахстана бензина АИ-80 не связано с запретом производства и выпуска в обращение топлива экологических классов К2 и К3 в соответствии с техрегламентом ТС.

«Дополнительно отмечаем, что исчезновение 80-го бензина создает проблемы для владельцев старых «москвичей», «Волг», УАЗов, ГАЗов, включая и грузовые ГАЗ-66 и ГАЗ-53, а также грузовые машины ЗИЛ. Таким образом, в настоящее время данная проблема является актуальной и требует проработки с Министерством энергетики РК, который является уполномоченным органом в сфере государственного регулирования производства нефтепродуктов», - заключил министр.