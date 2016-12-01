Иранские компании займутся освоением месторождения меди в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Иран заинтересован в проведении геолого-исследовательских работ на территории Казахстана. Об этом сегодня сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хасана Рухани в Акорде.

Глава государства отметил, что между нашими странами возможно установление эффективного взаимодействия в сфере горнорудной металлургии.

«В Карагандинской области начата работа по освоению месторождения меди совместно с иранскими компаниями. Иранская сторона проявила заинтересованность в проведении геолого-исследовательских работ на территории Казахстана. Мы поддерживаем это», - сказал Нурсултан Назарбаев

В ходе переговоров были затронуты также и другие вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, были осуждены вопросы борьбы с терроризмом, стороны обменялись мнениями по международной ситуации в мире.