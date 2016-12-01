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Иранские компании займутся освоением месторождения меди в Карагандинской области

Иранские компании займутся освоением месторождения меди в Карагандинской области
22 Декабря 14:23 335

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Иран заинтересован в проведении геолого-исследовательских работ на территории Казахстана. Об этом сегодня сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хасана Рухани в Акорде.    

Глава государства отметил, что между нашими странами возможно установление эффективного взаимодействия в сфере горнорудной металлургии.

«В  Карагандинской области начата работа по освоению месторождения меди совместно с иранскими компаниями. Иранская сторона проявила заинтересованность в проведении  геолого-исследовательских работ на территории Казахстана. Мы поддерживаем это», - сказал Нурсултан Назарбаев

В ходе переговоров были затронуты также и другие вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, были осуждены вопросы   борьбы с терроризмом, стороны обменялись мнениями по международной ситуации в мире.

 

 

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Иран, Президент Казахстана, Акорда, Промышленность, Карагандинская область,
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