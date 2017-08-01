АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра сельского хозяйства и глава организации рыболовства Ирана Хасан Салехи заявил, что Иран занимает первое место в мире по производству осетра и форели, сообщает "ИРНА".

Выступая на церемонии открытия предприятия по переработке морепродуктов и рыб в провинции Альборз Салехи отметил, что за прошедший иранский 1395 год (который закончился 20 марта 2016 года) общий объем выращивания и промысла различных вид морепродуктов и рыб в стране составил 1,1 млн. тонн. "С этой точки зрения Иран занимает первое место в регионе", - добавил он.

По его словам, за прошедший (иранский) год общая сумма экспорт рыбной продукции Ирана составила $412 млн. (120 тыс. тонн), что является рекордом в этой отрасли.

Замглавы министра сельского хозяйства также отметил, что в настоящее время в Иране работают более 400 центров по переработке морепродуктов и рыб, которые создали около 220 тыс. рабочих мест.

Салехи заявил, что ядерная сделка между Ираном и "Шестёркой" мировых посредников, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) сыграла важную роль в возрождении иранской рыбной промышленности.

"После того, как Россия в ответ на санкции США и ЕС ограничила импорт морепродуктов и рыб из этих стран, создана хорошая возможность для поставки иранских морепродуктов в Россию, несмотря на отсутствие необходимой инфраструктуры для удовлетворения потребностей", - отметили Салехи.

Он добавил, что сегодня страна может поставить более 100 тыс. тонн рыб и различных видов морепродуктов, в частности креветок..

Глава организации рыболовства сказал, что в прошлом году общий объём производства форели в Иране составил 160 тыс. тонн, 10 тыс. из которого был экспортирован. "В этому году мы планируем поставить 30 тыс. тонн форели на зарубежные рынки", добавил он.